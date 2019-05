Un torneo di calcio al Centro Sportivo Masseroni Marchese di via Madruzzo a Milano.

Campagna elettorale di Forza Italia

Per la campagna elettorale Forza Italia ha deciso di partire in modo sportivo: con un quadrangolare amichevole tra eletti e simpatizzati del partito delle regioni di Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta. Il torneo “Comi & Friends” si terrà domenica 5 maggio 2019 alle 18 al Centro Sportivo Masseroni Marchese di via Madruzzo a Milano. Dopo il torneo ci sarò un ricco buffet. Per partecipare è sufficiente mandare una mail a scrivicomi@laracomi.it

