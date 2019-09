Campionesse sanvittoresi, il sindaco Daniela Rossi (che è anche assessore allo Sport) stasera, lunedì 30 settembre 2019, premierà Barbara Martinelli, Beatrice Richelli e Marinella Sciuccati prima del Consiglio comunale.

Campionesse sanvittoresi, il primo del sindaco

Tre atlete che hanno tenuto alto il nome di San Vittore Olona portandosi a casa risultati importanti. Loro, questa sera, lunedì 30 settembre 2019, saranno premiate dal sindaco Daniela Rossi (che detiene anche la delega allo Sport) per gli ottimi traguardi raggiunti.

La cerimonia avrà luogo prima del Consiglio comunale in programma in sala consiliare (in municipio) prima delle seduta delle 21.

“Avrò il grande piacere, in veste di sindaco e di assessore allo sport di San Vittore Olona, di premiare tre atlete sanvittoresi che hanno raggiunto nel corso dell’anno traguardi straordinari: medaglie d’oro in varie discipline oltre a numerose medaglie d’argento e bronzo”.

Le campionesse sono Barbara Martinelli stella dell’atletica: sua la medaglia d’oro sui 1500 m W50 (5:33.56) agli European Master Games 2019 Torino il 29 luglio 2019, medaglia d’oro negli 800 mW50 (2:24.90 agli European Master Games 2019 di Torino del 2 agosto 2019, Beatrice Ricelli medaglia d’oro nel nuoto sincronizzato, titolo conquistato con Liliana Baraldo (per prime in Italia nella storia di questa disciplina hanno tagliato il nastro nelle Sincro Master 60-69 col loro esercizio, nuovo primato anche per la società Rari Nantes di Legnano.

E poi Marinella Sciuccati: il 30 giugno medaglia d’oro nei campionati europei di duathlon (ciclismo e corsa) sprint e medaglia d’oro agli europei di duathlon classico a Targ Mures (Romania), medaglia d’oro nell’aprile 2019 al campionato italiano di duathlon classico, ad agosto oro nel Duathlon sprint, nel Cronometro e nel Gran fondo agli europei Master Game di Torino.

TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE