Giovedì 28 marzo 2019, l’ex consigliere comunale della Lega Nord Federica Farina ha trovato il proprio cagnolino morto davanti a casa. Il Sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus, la Giunta, i consiglieri e le Segreterie Politiche di Lega, Forza Italia e Fratelli D’Italia hanno rilasciato un commento in riferimento alle parole della segretaria metropolitana del Pd Silvia Roggiani

“Le dichiarazioni affidate alla stampa dalla segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani, riprese dall’onorevole Riccardo Olgiati e dal Movimento 5 Stelle Lombardia, sulla morte del cane appartenuto alla ex consigliera comunale Federica Farina, sono gravemente diffamatorie, pretestuose e capziose. La macchina del fango viene messa in moto quando ancora non si conoscono causa, dinamica ed eventuali responsabilità che hanno determinato il decesso dell’animale. La città di Legnano è stata inoltre dipinta come afflitta da un clima mafioso.

Questo modo di operare e di fare politica, basato su insinuazioni o accuse infondate, non deve trovare posto a Legnano e rappresenta una violazione dei diritti e delle prassi democratiche. Difenderemo, pertanto, la reputazione della città e ci riserviamo di tutelare presso le autorità competenti il nostro buon nome.

Ricordiamo, infine, che tra i valori espressi da questa Amministrazione comunale c’è il rispetto per la vita in ogni sua forma, dunque anche per quella degli animali. Rispediamo pertanto ai mittenti accuse prive di fondamento e deploriamo l’uso strumentale di un episodio triste, al solo scopo di esercitare indebite pressioni su rappresentanti delle istituzioni”.