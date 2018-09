Comune e sindacati per i lavoratori negli appalti.

Tutela del lavoro con Comune e sindacati

Incontro importante quello avvenuto a Canegrate tra Comune e sindacati. Firmato infatti il protocollo d’intesa “per la qualità del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture” a contrasto delle gare al massimo ribasso. A siglarlo il sindaco Roberto Colombo, Jorge Torre della Cgil Ticino Olona, Giuseppe Oliva della Cisl Milano Metropoli e Stefano Dell’Acqua della Uil Milano Lombardia.

Gli obiettivi

“Il protocollo – spiega il primo cittadino canegratese Colombo – nasce dalla volontà condivisa delle parti di individuare linee guida che pongano come prioritari gli obiettivi della responsabilità sociale, rispetto della contrattazione, lavoro regolare e sicuro e della concorrenza leale. Obiettivo è garantire condizioni normative, sociali, retributive dei lavoratori delle aziende a cui il Comune di Canegrate affida lavori, appalti e forniture, nel pieno rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, continuità dei rapporti di lavoro, mantenimento dei diritti acquisiti. In questo modo anche i cittadini vengono tutelati perchè premiando la qualità del lavoro e dei servizi offerti, si evita che le aziende abbiano come obiettivo il massimo risparmio economico e normativo, con conseguenti peggioramenti delle prestazioni offerte”.

Vi sarà un costante confronto coi sindaci e monitoraggio continuo. “Il Comune – conclude Colombo – si impegna inoltre affinchè vengano recepiti i contenuti del Protocollo anche dal sistema delle aziende controllate e/o partecipate, agli enti controllati, ai consorzi e alle fondazioni di cui fa parte”.

