Arriva all’attenzione del Pirellone, grazie a una interrogazione presentata dal consigliere regionale della Lega, Silvia Scurati, la questione dei miasmi nella zona del depuratore di Canegrate, in particolare nella contrada Cascinette.

Canegrate, miasmi nel territorio limitrofo al depuratore

“Il problema – spiega Scurati – era stato già oggetto nello scorso mese di settembre di una audizione in VI Commissione Regionale Ambiente, dove erano intervenuti i rappresentanti del Comitato Cascinette. Considerato il perdurare dei miasmi e dei relativi disagi, ho presentato una interrogazione alla Giunta Regionale in quanto sono convinta che si debba fare tutto il possibile affinché tutte le istituzioni mettano in campo ogni azione per comprendere quali siano le sostanze e le emissioni anomale e si ponga fine una volta per tutte a questa situazione”. “Va sottolineato che negli ultimi anni i disagi per i cittadini si sono aggravati, dato che i cittadini segnalano, oltre agli abituali miasmi, anche una “puzza chimica” che crea irritazione agli occhi e alla gola”.

Le parole di Silvia Scurati