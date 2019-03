Cantiere A7 a Binasco, iniziata la fase di asfaltatura, che dovrebbe essere terminata entro aprile: lavori in otto fasi e in notturna.

Cantiere A7 a Binasco: “Asfaltature entro aprile”

Cantiere per la rotatoria al casello della A7 di Binasco, nella giornata di lunedì 25 marzo si è svolta una riunione di coordinamento per l’esecuzione delle asfaltature tra i tecnici di Città Metropolitana di Milano, Società Milano-Serravalle, il Comandante dell’Unione di Polizia locale dei Fontanili, la società appaltatrice, ed il sindaco di Noviglio Nadia Verduci, rappresentante dei Comuni interessati. Per fare il punto sui lavori, giunti alla fase dell’asfaltatura. Ma anche, come spiega una nota firmata da Verduci e dal sindaco di Binasco Riccardo Benvegnù, per ribadire nuovamente agli enti competenti “la necessità di porre fine ai lavori e quindi ai disagi relativi nel minor tempo possibile”.

Questo lo stato dell’arte emerso: sono state stabilite le varie fasi cantieristiche (circa otto necessarie) che prevedono le asfaltature eseguite tutte in notturna (dalle 22 alle 6 circa) tranne una piccola zona d’ingresso al casello eseguita dalle 10 alle 16. Le lavorazioni prevedono anche l’inserimento in questo appalto, quindi con variazione del capitolato iniziale, dell’asfaltatura del cavalcavia SP 30 da Binasco alla rotatoria di Santa Corinna. Nei prossimi giorni saranno fornite indicazioni della data esatta di inizio lavori sia alla Polizia locale che ai Comuni trasmettendo le relative ordinanze.

"Speriamo, come indicato in riunione, sia da impresa che da tutti gli Enti competenti, che si completino al più presto le varie fasi di asfaltatura che a detta dei tecnici e dell'impresa si vorrebbero terminare entro il mese di aprile", commentano i due sindaci. Di seguito dovranno essere completate la segnaletica orizzontale e l'illuminazione pubblica. Per quest'ultima, Città Metropolitana di Milano riferisce che sono già da tempo completati i plinti ed attendono Enel Sole per finire l'installazione e i collegamenti dei pali.