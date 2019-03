L’ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda sarà a Varese giovedì per presentare il suo manifesto in vista delle elezioni europee.

Carlo Calenda a Varese, si apre la campagna per le europee

Giovedì 28 marzo, Carlo Calenda presenterà a Varese il manifesto “Siamo Europei”. Appuntamento alle ore 21.00 al teatro Santuccio in via Sacco. Nel corso della presentazione l’ex ministro dello Sviluppo Economico dialogherà con Alessandro Alfieri, capogruppo del Partito Democratico nella commissione esteri del Senato.

Siamo Europei

Siamo Europei è il manifesto firmato da 100 esponenti della politica locale e della società civile che promuove, in vista delle prossime elezioni europee, la costruzione di una lista aperta alle forze europeiste e civiche capace di fronteggiare i populismi, in Italia come nelle istituzioni europee. “Le prossime elezioni – spiegano i promototi – saranno il momento decisivo per dimostrare che l’Italia vuole rimanere saldamente in Europa e in Occidente. La sfida sarà vinta solo con il protagonismo di cittadini, associazioni, liste civiche, mondo del lavoro, della produzione, delle professioni, del volontariato, della cultura e della scienza”.

