Carta d’identità elettronica, a Bareggio arrivano due volontarie

A partire dal 9 ottobre, due volontarie iscritte all’Albo comunale per il volontariato civico saranno presenti in municipio per aiutare i cittadini nel disbrigo delle pratiche per il rilascio della carta d’identità elettronica (Cie).

Il commento di Beltramello

“Abbiamo deciso di offrire questa opportunità alla popolazione, dando anche concreta attuazione al progetto del volontariato civico – ha affermato l’assessore alla Semplificazione Nico Beltramello -. Il duplice obiettivo di questa iniziativa è sia di agevolare chi ha poca dimestichezza con il computer, soprattutto tra gli anziani, sia di alleggerire il carico di lavoro svolto dagli uffici. Le volontarie si occuperanno della prenotazione della Cie, che sarà poi rilasciata dall’Ufficio anagrafe”.

Servizio gratuito

L’iniziativa sarà a costo zero sia per le casse comunali che per i cittadini. I bareggesi potranno rivolgersi alle volontarie il lunedì e il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, mentre il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12. Il servizio Cie verrà attivato nell’ufficio dedicato ai gruppi consiliari, al piano terra del municipio di piazza Cavour.

