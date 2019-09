Casa dell’affido e dell’accoglienza: “Aperiserata” per presentare il progetto mercoledì 25 settembre, ore 19.15, a Villa Rusconi.

Casa dell’Affido e dell’accoglienza: dopo la sua inaugurazione sabato 7 settembre all’interno della Festa delle Famiglie, Fabio Giaquinto rinnova l’invito ai cittadini con una “Aperiserata”, mercoledì 25 settembre, ore 19.15, a Villa Rusconi.

La serata avrà lo scopo di informare i presenti riguardo il progetto della “Casa dell’affido”, vincitore del bilancio partecipativo 2019. Interverranno l’azienda Sole, o meglio gli operatori del servizio per l’affido famigliare del legnanese, Spazio Ars, l’associazione che promuove attività dedicate alla “ricerca del benessere” attraverso l’incontro e la relazione creativa e Affidandoci, associazione di famiglie affidatarie del legnanese, di cui Giaquinto è presidente.

“Nei giorni scorsi – commenta Giaquinto – si è inaugurata a Rescaldina la ‘Casa dell’affido e dell’accoglienza’, progetto realizzato grazie al bilancio partecipativo di Rescaldina: ma cosa è nel concreto? Un luogo di ricreazione per bambini e adulti? Un posto dove poter parlare dei propri problemi? Dei locali dove poter fare delle feste? È questo e molto altro, tutto nell’ottica dell’accoglienza! La Casa dell’affido vuole essere un luogo dedicato alla promozione e formazione di famiglie accoglienti attraverso serate, pomeriggi e laboratori, con una presenza settimanale di uno sportello per dare informazioni e cercare di creare una rete tra famiglie. Il luogo è in Villa Rusconi, a Rescalda. Invitiamo i cittadini a una ‘AperiSerata’ il 25 settembre alle 19.15, in Villa Rusconi, con tutti i principali referenti del progetto”.

