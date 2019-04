Casa delle associazioni: inaugurazione sabato 6 aprile alle 11 a Gudo Visconti, con la consegna delle chiavi ai sodalizi aggiudicatari.

Casa delle associazioni: sabato inaugurazione a Gudo

Sarà inaugurata sabato 6 aprile alle 11 la nuova “Casa delle associazioni” del Comune di Gudo Visconti. In tale occasione, spiega una nota del Comune, l’Amministrazione consegnerà formalmente le chiavi alle associazioni che si sono aggiudicate il bando. Nella stessa occasione, avverrà l’incontro con i nuovi residenti ed i neonati dell’anno 2018. “L’evento vuole essere un momento di coesione sociale tra vecchi e nuovi cittadini della nostra piccola comunità”, recita la nota. Al termine, aperitivo offerto da Sodexo. Ad aver fatto richiesto per l’utilizzo di una delle sale dell’edificio di via Roma sono stati la web radio Sp 30, l’Asd Eagles Basket e la Viscontina, oltre ad un privato che intende realizzare una sala prove. Al Comune resterà uno spazio che potrà essere usato come archivio o per altri fini. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE