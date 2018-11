CasaPound sbarca a Legnano aprendo una sede in città.

CasaPound sbarca a Legnano, il taglio del nastro

E’ in programma per sabato 17 novembre, alle 17, l’inaugurazione della sede legnanese di CasaPound Italia. Il partito di estrema destra aprirà un proprio spazio al civico 42 di via Cesare Cantù. Al taglio del nastro del “Gorgone”, questo il nome scelto per il centro, saranno presenti Davide Di Stefano della direzione nazionale e Angela De Rosa di CasaPound Milano.

