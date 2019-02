CasaPound pensa alle prossime elezioni di maggio, sia comunali sia europee e fa sentire la sua voce.

CasaPound: la presentazione a Legnano

Domenica 17 febbraio 2019 alle 11 nella sede legnanese di CasaPound una conferenza per presentare le attività in programma in vista delle amministrative e per quanto riguarda le europee. Al tavolo Stefano Casari, Angela De Rosa e Lucio Ruggieri che a turno raccontano l’evoluzione degli ultimi anni di Casa Pound nella provincia milanese, come scriveremo ampiamente sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola da venerdì 22 febbraio 2019.

“Castano fulcro dell’attività politica”

“Castano è stato e rimane il fulcro dell’attività politica ormai da 3 anni” afferma Stefano Casari, responsabile della zona del castanese e impegnato attivamente per organizzare la prossima tornata elettorale del comune di Castano, prevista per il 26 maggio, dove CasaPound ci sarà e sta lavorando per entrare nella coalizione di centrodestra, anche senza simbolo.

Dalle europee alle comunali

“Per quanto riguarda le elezioni europee la nostra intenzione è quella di presentarci ma la raccolta firme è ancora in corso. Stiamo lavorando in direzione di una coalizione allargata su Castano ma al momento non è ancora stato deciso nulla e non siamo arrivati a una decisione in merito”, dichiarano Angela De Rosa, portavoce di CasaPound e Lucio Ruggieri, responsabile sui comuni di Arconate e Inveruno.

