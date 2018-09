Nella giornata di oggi, giovedì 13 settembre, la Commissione Attività Produttive del Pirellone ha audito i rappresentanti sindacali e della proprietà dell’azienda GCA (supermercati SuperDì e IperDì), circa la crisi occupazionale in corso.

“I supermercati SuperDì e IperDì versano da alcuni mesi in uno stato di profonda crisi, con gli scaffali vuoti e i dipendenti che non percepiscono lo stipendio ormai da giugno. Si parla di ben 800 lavoratori, con le relative famiglie, 566 dei quali in Lombardia. Una realtà diffusa anche a Rho, con 21 dipendenti, a Lainate, dove i lavoratori sono 16, a Bollate e Vittuone. Quanto emerge è un quadro preoccupante e di fortissima incertezza, che praticamente cambia di giorno in giorno. Allo stato attuale infatti non è ancora possibile comprendere quale sia il futuro dei lavoratori. Regione Lombardia è pronta a fare la sua parte e ha dimostrato con l’audizione di oggi, dove ha partecipato anche l’Assessore Rizzoli, di essere interessata a seguire la cosa da vicino. Per fare questo però è necessario che si creino le condizioni perché le istituzioni possano agire concretamente. È urgente quindi un cambio di atteggiamento da parte della proprietà, che deve fornire risposte circa le sue intenzioni e, se possibile, instaurare un dialogo costruttivo con le parti sindacali. Dal canto nostro monitoreremo da vicino l’evolversi della vicenda, rapportandoci direttamente con i dipendenti del territorio e facendo quanto in nostro potere per salvaguardare i posti di lavoro.”