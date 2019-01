Caso Italtel di Settimo, il commento di Giudici

Simone Giudici, Consigliere regionale della Lega al Pirellone, esprime solidarietà a nome delle Lega di Regione Lombardia ai lavoratori della Italtel circa la situazione della forza lavoro dell’azienda di Settimo Milanese.

“Esprimo massima solidarietà a nome della Lega di Regione Lombardia ai lavoratori della Italtel che, a causa della decisione unilaterale da parte dell’azienda, rischiano pesanti decurtazioni alla loro busta paga. Ringrazio il Presidente Gianmarco Senna – prosegue Giudici – che si è subito interessato della questione e prontamente attivato per convocare in una delle prossime sedute della Commissione regionale Attività Produttive un’audizione ad hoc con i lavoratori e la proprietà. La Regione intende monitorare in tempo reale l’evolversi della situazione, sulla scia dell’interrogazione presentata alla Camera dei Deputati dal Vice Presidente del Gruppo Lega, Fabrizio Cecchetti. Dal mio punto di vista – prosegue l’esponente della Lega – riteniamo profondamente ingiusta la decisione dell’azienda di revocare i benefici previsti dalla contrattazione di secondo livello, specie a fronte dell’impegno e della professionalità dimostrata in questi anni dalla forza lavoro. Invito quindi l’azienda a ripensare questa decisione, ritagliando dal proprio bilancio le risorse necessarie per integrare i salari con le cifre che spettano ai dipendenti. Non credo che un taglio degli stipendi possa giovare alla situazione complessiva della Italtel, tenuto conto – conclude Giudici – di come una forza lavoro demotivata per definizione non sia nelle condizioni di svolgere al meglio le proprie mansioni.”