Caso via Roma: costituito ufficialmente il comitato cittadino

Caso via Roma: “Abbiamo costituito ufficialmente il comitato cittadino #SalvaViaRoma”.

#SalvaViaRoma è un comitato, sorto spontaneamente dai cittadini, non ha scopo di lucro. E’ democratico, apartitico e aconfessionale. Nei prossimi giorni sarà depositato l’atto costitutivo e lo statuto presso gli uffici adibiti per ufficializzare il tutto. Il comitato cittadino è favorevole alla riqualificazione di via Roma a Saronno.

“Abbiamo sentito l’esigenza di costituire il comitato per cercare in qualche modo ancora una volta un dialogo con l’amministrazione che fino questo momento in pratica non c’è stato: ci auspichiamo ci sia quanto prima. Siamo assolutamente favorevoli alla riqualificazione di via Roma: vogliamo il rifacimento di marciapiedi, fogne, manto stradale e vogliamo abbatte le barriere architettoniche per i disabili e per tutti, ma per fare questo non serve assolutamente abbattere gli alberi, come d’altronde ha scritto anche la stessa amministrazione. Ci poniamo la salvaguardia del patrimonio arboreo di Via Roma e difesa dello storico viale di bagolari; la salvaguardia e lo sviluppo delle zone a verde della Città; la promozione di azioni positive per la tutela ambientale a garanzia della qualità della vita dei cittadini saronnesi. Poniamo molta fiducia in Silvia Grassi, portavoce e presidente e in Sabina Banfi, tesoriere, due persone che si sono prese l’incarico di rappresentarci, ma lo spirito è assolutamente democratico e paritario tra tutti noi: abbiamo a cuore Via Roma e tutta la città di Saronno, in quanto ci siamo accorti come questa storia non sia solo una “questione di Via Roma”. Ringraziamo i molti che ci sostengono quotidianamente e che ci danno la forza per fare questo passo nonostante i mille impegni di tutti i giorni. Ci auguriamo che sempre più persone si uniscano”.