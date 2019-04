Caso via Roma: “I professionisti del NO. A volte ritornano”

Claudio Sala, Segretario Lega Nord Lega Lombarda di Saronno, attacca gli “ex politici di sinistra” sul caso via Roma a Saronno.

LEGGI ANCHE:

Salva via Roma: ultima passeggiata tra gli alberi FOTO e VIDEO

“Eccoli di nuovo i professionisti del NO. No a tutto.

Qualunque opera non va bene: no all’abbattimento dei ponticelli, no alla ciclabile a raso, no alla demolizione

della massicciata ferroviaria dismessa, no al parco lineare verde, no alla greenway, no alle bonifiche fatte così,

no ad una gestione più economica e imprenditoriale del Teatro.

Questa volta, sempre capeggiati dai soliti ex politici di sinistra, i professionisti del no hanno detto “no ai lavori

di riqualificazione di via Roma” con la scusa di non aver ben capito le motivazioni dell’amministrazione.

Il progetto è stato spiegato, rispiegato, motivato dai tecnici comunali e dagli esperti agronomi ed infine

confermato dalla volontà politica dell’amministrazione Fagioli. Il progetto è stato spiegato in conferenza

stampa (potete trovare il video integrale di Piero da Saronno sui social network); è stato spiegato attraverso

diversi articoli stampa. È stato spiegato ed illustrato in Commissione, aperta al pubblico, dove sono intervenuti

ottanta (80) cittadini. Alla camminata in via Roma sono intervenuti 80, forse 100, cittadini, al consiglio

comunale aperto c’erano sempre 80 cittadini, sempre le solite facce, sempre i soliti noti. Il comitato adesso

annuncia addirittura 1600 cittadini di Saronno preoccupati per la sorte di via Roma; per 1600 (ammesso che

non siano numeri presenti solo nella fantasia dei capipopolo di cui sopra) che dicono NO, gli altri 38.000 dicono

SI, perché chi tace acconsente.

Diciamo basta a questo muro di no. Voi non volete mai fare nulla, deve stare tutto fermo.

E la cosa che più fa arrabbiare, per non usare un’altra parola, è che i loro progetti “alternativi” sono sempre

studiati ed illustrati da chi ha distrutto questa città, ex assessori ed ex consiglieri comunali; le menti pensanti

sono sempre quelle, le stesse menti che realizzavano le piste ciclabili limitandosi a pitturare strisce gialle

sull’asfalto, non curanti di quello che poteva accadere poi, in termini di sicurezza stradale.

Quindi, impotenti di fronte a chi, a differenza loro, presenta progetti seri e fatti per durare nel tempo, si

giocano la carta dei ricorsi al TAR, sperando che qualcuno possa bloccare l’ennesimo progetto che gli farebbe

perdere ulteriore credibilità insieme alle loro inesistenti capacità progettuali e riconfermando, di conseguenza,

il motivo per cui ora sono degli EX della politica”.