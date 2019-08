Cassinetta, iniziati i lavori in via Roma per la sostituzione del lastricto con nuovi cubetti in pietra Luserna. Obiettivo: cantiere finito per la Patronale.

Cassinetta, lavori in via Roma: rush per la Patronale

Lunedì 19 agosto sono iniziati i lavori in via Roma a Cassinetta di Lugagnano: da venerdi 16 agosto è stata infatti predisposta la chiusura totale agli autoveicoli del tratto di via Roma compreso tra il civico 1 ed il civico 27, allo scopo di consentire la completa rimozione del lastricato centrale in pietra. Questo verrà quindi sostituito con la posa di nuovi cubetti in pietra Luserna. Il lastricato, infatti, era quasi completamente distaccato dal sottofondo su cui poggiava ed era pertanto molto rumoroso: ormai vecchio di diversi anni, versava in condizioni di ammaloramento causate soprattutto dal passaggio delle auto.

I lavori saranno terminati entro sabato 31 agosto. La nuova pavimentazione, tuttavia, una volta posata, necessiterà di un tempo di maturazione del cemento della durata di almeno una settimana: per questo motivo, la strada rimarrà a percorrenza ciclopedonale fino alla festa patronale dell'8 settembre, eccezion fatta per i residenti e per i mezzi autorizzati dal Comune per la festività.