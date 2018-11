Pronti a partire lavori per 250mila euro a Castellanza.

Lavori su strade e marciapiedi, si parte

Al via importanti interventi su strade e marciapiedi a Castellanza. I tratti di strade e i marciapiedi che saranno interessati dai lavori, scelti in base alle priorità, fanno parte di un programma pluriennale predisposto dai tecnici comunali. In base ad una attenta verifica effettuata con i sopralluoghi, spiegano dal Comune, si è fatta la scelta delle priorità su cui intervenire quest’anno.

Dove si apriranno i cantieri

Gli interventi di asfaltatura previsti nel periodo autunnale di quest’anno sono:

Corso Matteotti: rifacimento della semicarreggiata del tratto tra Via Piave e Via Bernocchi;

Via Manzoni: l’intervento riguarda l’intero tratto tra via Lombardia e via S. Stefano;

Via Santo Stefano: completamento dei lavori eseguiti nel 2017 con asfaltatura di circa mq.1480;

Via Marnate – Via Piave: asfaltatura del tratto tra la rotonda e l’incrocio di via Piave con un tratto della stessa via;

Via Rescalda e Via San Giulio: interventi di asfaltatura interesseranno anche tratti di queste due vie.

“Molti e importanti sono i rifacimenti previsti per i marciapiedi che presentano situazione di degrado e rischio per i pedoni. Si sono tenute in particolare considerazione le segnalazioni dei cittadini”, continuano dall’Amministrazione. Verranno rifatti ampi tratti di marciapiede in via Piave, via Veneto, via Moncucco e viale Lombardia. Un altro intervento importante è il rifacimento del dosso di via Giusti per permettere uno scolo delle acque e evitare allagamenti. In via Monsignor Arrigoni e sul fianco della chiesa è prevista la sistemazione del porfido e un tratto di marciapiedi, in Via S. Anna una rampa per disabili. Un primo lotto di asfaltature era già stato realizzato tra settembre e ottobre grazie all’accordo con un privato: erano stati asfaltati viale Lombardia vicino al supermercato, dov’era stato installato anche un lampione per mettere in sicurezza il passaggio pedonale, via Rossini, un tratto di via della Pace e Via Gerenzano, il tratto più trafficato, oltre a un tratto verso il ponte autostradale. L’importo complessivo dei lavori è pari a €. 250.000 finanziato con un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti con ammortamento a tasso fisso del 2,62 in 20 anni.

