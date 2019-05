In vista delle elezioni comunali a Castiglione Olona, l’associazione Città Nuova scrive ai candidati.

Castiglione Olona: “Si rilanci il centro storico”

“Una realtà storico culturale della città di Castiglione è a sè stante nel panorama provinciale”. Apre così il documento scritto dall’associazione Città Nuova ai candidati alle prossime elezioni comunali Francesca Porfiri, Giancarlo Frigeri e Gerolamo Fumagalli. “L’importanza del centro storico – continuano dall’associazione – dei monumenti, delle tradizioni è un patrimonio di tale valore che non possiamo permetterci di trascurare, ma anzi dovrà essere uno dei momenti più qualificanti del dibattito culturale e politico dei prossimi anni se intendiamo il centro storico come una città viva, non avulsa dal contesto generale della città, dobbiamo pensare ad esso in termini di rilancio e riqualificazione”.

“Il centro storico deve diventare cuore pulsante”

Attenzione al centro storico quindi: “Deve diventare l’elemento pulsante delle iniziative su cui fare convergere gli sforzi per i prossimi annim fermo restando gli impegni e gli obbiettivi degli altri settori della città. Esistono – continua l’associazione – nel centro storico tipologie urbanistiche pregiate ed umili. L’idea è di far sviluppare armonicamente le due realtà”. Anche una possibile via è indicata, attraverso “l’intervento dei privati con regole semplici e chiare che non possono essere quelle del Pgt generale”.

Il legame tra sviluppo culturale e turistico

“Esiste – concludono – un netto legame tra sviluppo culturale e turistico. Pensiamo non a una casa asettica ma a una realtà in cui tutti i cittadini possono trovare d’incontro. Il raggiungimento di questo obbiettivo può avvenire se il fattore economico non è disgiunto da quello culturale e turistico. Oggi infatti ci troviamo di fronte a un turismo sempre più esigente e non possiamo perdere l’occasione avendo la possibilità di porre all’attenzione il grande valore artistico e storico dell’Isola di Toscana in Lombardia. Quindi un centro storico che sia il piacere della città, la vostra casa, il vostro mondo, una preziosità da vivere”.

