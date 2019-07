Cavetta di Cusago, il sindaco Triulzi visita le associazioni e garantisce l’avvio dei lavori per una nuova casetta in legno

Cavetta di Cusago, presto una nuova casetta in legno

Nei giorni scorsi il sindaco Gianni Triulzi e l'assessore ai Lavori pubblici Luciano Lucini sono stati al Punto Parco per incontrare i rappresentanti delle associazioni Pensionati, Cacciatori e la Banca del Tempo. Il motivo? Lo spiega una nota: "La nuova amministrazione, mantenendo fede a quanto promesso nel programma elettorale, avvierà i lavori per la costruzione di una nuova casetta in legno, molto più grande, sicura ed accogliente. Per questo è stato importante ascoltare le idee e i suggerimenti di chi, quotidianamente, si prende cura della Cavetta di Cusago".