L’ex ministro Cécile Kyenge incontrerà con la giovane consigliera di Gallarate i ragazzi del Gim al castello dei comboniani di Venegono Superiore.

Cécile Kyenge al castello

Parleranno di giovani, politica ed Europa l’ex ministro oggi europarlamentare Cécile Kyenge e il consigliere comunale di Gallarate Anna Zambon che sabato alle 19.30 saranno ospiti del castello dei missionari comboniani a Venegono Superiore. L’occasione sarà quella dei “Sabati del GIM”, gli incontri periodici organizzati dai padri comboniani per i ragazzi e le ragazze del gruppo Giovani Impegno Missionario ma aperti a tutti gli interessati. Dopo l’incontro, come ormai d’abitudine, cena condivisa e per chi lo desidera un momento di preghiera, oltre alla possibilità di visitare il presepe allestito al castello.

