Centro cottura della mensa, visita della Commissione mensa e Tecnologa alimentare

La Commissione mensa dei genitori di San Vittore Olona insieme alla Tecnologa alimentare ha visitato per la prima volta i locali del centro cottura della ditta Dussmann Service dove vengono preparati i pasti per i bambini delle scuole.

Il 22 novembre infatti la Dussman ha aperto le porte del centro (in via Don Magni) per mostrare macchinari e processi di preparazione dei pasti destinati alle mense scolastiche comunali. Alla visita hanno partecipato anche Alessandra Zambelli, tecnologa comunale, e Michela Zaffino, nutrizionista Dussmann, che insieme alla Responsabile Dussmann, Angela Rudilosso, hanno accompagnato i genitori nei locali delle cucine. Per la prima volta i genitori hanno potuto apprendere come funziona il flusso di lavorazione nel centro di cottura e quali attrezzature vengono utilizzate per i diversi processi. “Nell’area verdure sono stati mostrati i singoli passaggi di lavaggio e centrifuga degli ortaggi e sono state esplicate nel dettaglio le procedure applicate ogni giorno – spiegano dalla ditta incaricata del servizio mensa -. Il giro ha interessato anche il magazzino, dove sono stati spiegati i metodi di conservazione delle derrate, sia per il secco che per il fresco. È stata mostrata ai genitori anche la zona di conservazione degli alimenti destinati alle diete speciali e il relativo regime di preparazione dei menù a parte”.

E ancora: “Dussmann Service esprime soddisfazione per l’esito della visita. I genitori della Commissione hanno avuto modo di vedere da vicino che i prodotti utilizzati in cucina sono prevalentemente biologici, grazie alla specifica volontà e scelta fatta dal Comune, che da aprile 2019 – data di presa in carico dell’appalto – ha deciso di cambiare il passo rispetto al passato.

L’attenzione alle esigenze del cliente e la costante ricerca del miglioramento sono i punti saldi dell’operato di Dussmann Service, da oltre 40 anni leader nel campo della fornitura di servizi. È per questo motivo che l’Azienda, in collaborazione con il Comune di San Vittore Olona e tutte le figure che collaborano alla buona riuscita del servizio di ristorazione scolastica, hanno deciso di aprire le porte del centro di cottura di Via Don Magni che realizza 550 pasti giornalieri per le scuole di San Vittore Olona”.

