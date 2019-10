Chiara Calati entra nella lista Fontana. E’ lo stesso Governatore lombardo Attilio Fontana ad annunciarlo durante una conferenza stampa a Bareggio, nel tardo pomeriggio di giovedì 31 ottobre: “Una strada che stiamo pecorrendo, che va nella direzione di raccogliere quel civismo che non trova un partito in cui riconoscersi. I nostri obiettivi sono concretezza e buona amministrazione”. Poi stretta di mano di rito tra il presidente della Regione e la prima cittadina di Magenta.

Chiara Calati entra nella lista Fontana

“Vengo da una tradizione civica e non politica, saldamente radicata nei valori di centrodestra e destra”, ha detto il sindaco che vuole replicare il buon Governo regionale. Sviluppo, marketing territoriale gli obiettivi, il progetto Magenta Porta verde di Milano: “Ci aspetta un buon lavoro insieme per far crescere Magenta e il territorio”. Sul giornale di domani, 1° novembre, tutti i dettagli della scelta del sindaco e gli scenari possibili.