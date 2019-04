La Lega interroga il Ministero sull’eventualità della chiusura definitiva del Ps di Abbiategrasso

“Chiusura definitiva del Ps? Grave errore”

“Continuiamo a mantenere alta l’attenzione del Governo per evitare che il Pronto Soccorso dell’ospedale Cantù di Abbiategrasso venga definitivamente chiuso. Al di là di qualsiasi decreto o regolamento, sarebbe un grave errore privare decine e decine di migliaia di cittadini di un presidio sanitario d’urgenza cosi importante. Certo, gli standard qualitativi, quantitativi, strutturali e tecnologici sono fattori che non si possono né ignorare né trascurare, ma esiste anche il buon senso ed è per questo che insistiamo con il ministero della Salute sull’opportunità di introdurre meccanismi di deroga e flessibilità per casi come questo”. Così i deputati della Lega Fabrizio Cecchetti, Vicepresidente del Gruppo Lega alla Camera dei Deputati e Fabio Massimo Boniardi, a proposito della risposta del Ministro della Salute alla loro interrogazione sul Pronto Soccorso dell’Ospedale “Costantino Cantù” di Abbiategrasso.