Il vice capogruppo della Lega alla Camera Fabrizio Cecchetti ha annunciato la prossima presentazione di una interrogazione parlamentare per capire i motivi della scelta di chiudere per un mese il tratto della Tangenziale Ovest compreso tra l’interconnessione con l’autostrada A8 Milano-Como e lo svincolo per il Nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero per lavori di manutenzione. La decisione della società Milano-Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. ha avuto immediate ripercussioni deleterie sul traffico, con gli automobilisti che si riversano sulla viabilità ordinaria mandando in tilt la circolazione ordinaria. Una scelta senza senso per Cecchetti che ha deciso di portare la questione in Parlamento.

Chiusura tratto Tangenziale Ovest, le parole di Cecchetti