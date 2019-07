Nella giornata di ieri, mercoledì 26 luglio, il Cipe ha dato il via libera allo stanziamento di 15,4 miliardi complessivi per il potenziamento delle infrastrutture, per la realizzazione di opere e per la sicurezza ferroviaria. Nel merito sono intervenuti il vice Presidente del Gruppo Lega alla Camera dei Deputati, Fabrizio Cecchetti e il Consigliere regionale del Carroccio al Pirellone, Simone Giudici.

Cipe sblocca fondi per 15,4 miliardi per infrastrutture ferroviarie