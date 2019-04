Circolo Leccisi, tre giorni di presidio alla stazione ferroviaria di Canegrate.

Circolo Leccisi, la protesta

Un presidio di protesta. La sera di giovedì 11, venerdì 12 aprile 2019 e anche questa sera, sabato 13. Protagonisti i militati del Circolo Leccisi, gruppo di estrema destra attivo sul territorio e con sede a Legnano. Una presenza per puntare il dito contro “gli ultimi fatti avvenuti a Canegrate ossia l’aggressione di una ragazza e il lancio di sassi contro le case”; E ribattono anche alla protesta arrivata dalla lista di maggiorana Canegrate Insieme: “Vogliamo dare un segnale forte – hanno commentato i militanti -, non siamo qui per farci pubblicità, non siamo legati a Casapound come detto da qualcuno. Siamo a Canegrate per protestare contro quanto accaduto e per il fatto che nessuno ha fatto niente, chiediamo un controllo più serrato della zona da parte della Polizia locale e carabinieri in orario notturno, soprattutto nell’area dei pendolari. Le telecamere non bastano, nel sottopasso non si sa quello che succede. Ci sposteremo anche in altre stazioni della zona per far sentire la nostra voce”.

