Circolo Leccisi in presidio alla stazione ferroviaria di Canegrate, la replica della maggioranza che governa il paese.

Forte presa di posizione da parte della lista “Canegrate insieme”, che rappresenta la maggioranza e la giunta del sindaco. Il riferimento è la protesta del Circolo Leccisi andata in scena in stazione e che vedrà i militati impegnati anche stasera “Vergogna – affermano dalla lista -! Uno sparuto gruppetto di figuri ha occupato ieri la stazione di Canegrate e, per farsi pubblicità, ha fatto sciacallaggio su uno (uno!) scippo accaduto nel settembre 2018 per invocare ‘degrado e criminalità fuori da questa città’. I signori in questione, aderenti al cosiddetto ‘Circolo Leccisi’ sono in realtà squadristi di Casa Pound, esattamente come gli incappucciati che, a proposito di degrado, una notte hanno imbrattato quella stessa stazione con i loro manifesti abusivi postando poi l’’impresa’ su Facebook. Ci auguriamo quindi che siano presto individuati, come loro auspicano quando parlano di microcriminalità. Sono gli stessi che, nascosti sotto tante altre sigle, si fanno belli con iniziative mascherate di filantropia e tutela dell’ambiente. Sono gli stessi che diffondono in un video un’immagine negativa della nostra città, costruita con un menzognero e astuto montaggio d’immagini cupe e agghiaccianti: il loro unico obiettivo è provocare la paura dei cittadini e servirsene per uscire dall’isolamento, facendo credere di poter essere utili a risolvere problemi che loro stessi hanno inventato”.