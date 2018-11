Iniziano i lavori per la realizzazione della fognatura comunale in via Cusago e via Rimembranze a Cisliano: la nota della Polizia locale.

Cisliano, al via i lavori sulla rete fognaria in via Cusago e via Rimembranze

Iniziano oggi, lunedì 5 novembre, i lavori per la realizzazione della fognatura comunale in via Cusago e via Rimembranze. Come anticipato dall'Amministrazione comunale guidata da Luca Durè, questo comporterà alcune modifiche viabilistiche. Con una nuova nota della Polizia locale, la raccomandazione è rivolta in particolare ai residenti di via Garavaglia, affinché utilizzano gli spazi privati di proprietà per la sosta delle vetture "in quanto la stessa via Garavaglia verrà utilizzata per un periodo di circa 4 mesi come unica strada di collegamento per tutti i residenti nelle vie limitrofe".