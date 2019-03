Cisliano, attivo da martedì 19 marzo in Comune il nuovo “sportello lavoro-imprese”, pensato in particolare per le categorie svantaggiate.

Cisliano, al via il nuovo “Sportello lavoro-imprese”

Sarà attivato martedì 19 marzo presso il Comune di Cisliano il nuovo “sportello lavoro-imprese”, servizio gratuito per i cittadini di Cisliano, che nasce a seguito dell’accordo di collaborazione stipulato con la Fondazione Le Vele. Lo “Sportello Lavoro-Imprese” è stato pensato prevalentemente a favore delle categorie svantaggiate e in particolare per agevolare l’occupazione giovanile o il reinserimento nel mondo del lavoro di quei cittadini che si ritrovano momentaneamente senza occupazione, attraverso azioni informative, formative e di sostegno.

I principali obiettivi dello “Sportello Lavoro-Imprese” saranno:

sostenere i lavoratori nell’individuazione e nella realizzazione del proprio progetto formativo e professionale, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

fornire supporto ai giovani offrendo opportunità e strumenti di inserimento lavorativo quali tirocini, apprendistato, Garanzia Giovani, Dote Lavoro, ecc

fornire opportunità di formazione ai fini della riqualifica professionale e dell’aggiornamento delle competenze

assistere le imprese nell’adozione degli strumenti per il lavoro da tradurre in pratica, in coerenza con le Politiche del Governo e le Politiche Regionali

fornire supporto, assistenza e consulenza alle aziende per le opportunità in essere, predisposizione, progettazione e realizzazione di piani formativi, di richiesta di contributi, di inserimenti lavorativi ex legge 68

attivare per le aziende stage, tirocini formativi mirati e percorsi ad hoc per ammortizzatori sociali

accompagnare e avviare le imprese nella direzione dell’innovazione e dell’internazionalizzazione

In questa prima fase lo sportello sarà attivo ogni martedì presso il Comune di Cisliano (ufficio al secondo piano) dalle 14 alle 17.