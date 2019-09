Cisliano, la consegna delle borse di studio agli alunni più meritevoli è stata occasione per illustrare le novità nei plessi scolastici.

Cisliano, il bentornato dell’Amministrazione agli studenti

L’amministrazione comunale di Cisliano ha dato il bentornato ai propri alunni, agli insegnanti ed al personale scolastico nella mattinata di sabato 7 settembre con la cerimonia di consegna delle borse di studio per i bambini della primaria ed i ragazzi delle medie. Una somma simbolica, che il Comune ha scelto di dividere ulteriormente per premiare tutti quegli studenti che hanno saputo distinguersi.

«Al di là della borsa di studio – ha infatti spiegato il sindaco Luca Durè – questo è uno modo per dirvi "bravi" e fare i complimenti anche ai vostri genitori, che sanno seguirvi così bene: rappresentate una soddisfazione anche per l'Amministrazione comunale». Il vicesindaco ed assessore all'Istruzione Domenico Schiavini ha ricordato di contro quelli che sono gli impegni che l'Amministrazione sta prendendo per sostenere l'educazione: «I nostri sforzi hanno portato a nuovi laboratori e nuove aule, ed i vostri risultati ci dimostrano che stiamo andando nella direzione giusta. Sono pronti i nuovi laboratori scientifici e tecnici per le scuole medie, e presto arriveranno anche gli orti didattici», ha concluso.