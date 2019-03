Cogliati presidente del Consiglio comunale di Parabiago: la carica di garanzia passa così al centrosinistra.

Cogliati presidente del Parlamentino

Alla sessantesima votazione e alla quinta seduta della massima assise cittadina (svoltasi mercoledì 20 marzo 2019), la consigliera del Pd Anna Maria Cogliati, come descritto ampiamente sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola, è eletta all’importante carica di garanzia.

Le reazioni del centrodestra

Nelle ore successive alla votazione sono giune le considerazioni del partiti che formano la maggioranza. Da Forza Italia, che ammette di aver votato per Cogliati dopo il passo indietro del loro capogruppo Gianemilio Belloni, agli attacchi contro i “franchi tiratori” di AttivaMente. “Noi possiamo anche pensare che legittimamente si possa non essere d’accordo con il lavoro del sindaco – scrive il gruppo dopo aver sottolineato alal fine di aver votato per Cogliati, come riportato sul giornale – e allora ci si espone e si fa mancare la maggioranza. Ma questo è il coraggio delle proprie idee che solo gli Uomini hanno. Gli ominicchi, i mezzi uomini e i quaqquaraquà, invece, aspettano quando nessuno li vede e votano, nel segreto dell’urna contrariamente a quanto davanti a tutti, in maggioranza, hanno promesso di votare. Qui non c’è niente di politico, c’è solo vigliaccheria della più bassa lega”.

Il commento di Fratelli d’Italia

A prendere parola è anche Giuliano Polito, dell’esecutivo nazionale di Giovetù Nazionale e membro di FdI: “Dopo quasi 100 votazioni, il Consiglio comunale di Parabiago elegge il suo Presidente: Anna Maria Cogliati, che è del PD, ma che, incredibilmente, è stata eletta Presidente dell’Aula con i voti di diversi Consiglieri Comunali del Centrodestra. Nel 2015, i cittadini parabiaghesi hanno votato il Centrodestra, ma ciononostante l’avidità di poltrone, sgabelli e strapuntini di qualche Consigliere Comunale ha consegnato la Presidenza del Consiglio Comunale al PD.

Oggi, a Parabiago come a Roma, Fratelli d’Italia è l’unico Partito del Centrodestra che non è disponibile a nessun “Patto del Nazareno”: a nessun accordo, occulto o palese che sia, con la Sinistra. Noi siamo la Destra, che, come diceva Giorgio Almirante, può guardare negli occhi gli Italiani (e i Parabiaghesi)”.

“Cercheremo di combattere quella crisi degli organi democratici”

Poi la soddisfazione del centrosinistra. Scrivono dal circolo Pd di Parabiago Enzo Biagi: “Dopo le desolanti sedute in cui la maggioranza sempre più spaccata e litigiosa, non è riuscita ad accordarsi sul nome del presidente del consiglio siamo lieti che si sia arrivati a questo epilogo: Anna Maria Cogliati presidente! Cara Anna, ti ringraziamo per il costante impegno e per il lavoro, sempre puntuale, all’interno del Consiglio Comunale e dietro le quinte, durante i lavori di commissione e nello studio delle “carte”. Insieme all’impegno di Anna, ringraziamo il gruppo consigliare perchè ha deciso di proporre un proprio nominativo, senza mai cedere e, alla fine, facendo convergere la maggioranza proprio sul nome di Anna. I consiglieri hanno svolto un ruolo straordinario con responsabilità e senso civico (in questa ed in altre occasioni – non dimentichiamoci le innumerevoli sedute del CC che si sono svolte nonostante l’assenza strategica di alcuni consiglieri) esattamente propozionali a quelli che non possiede la maggioranza. Siamo certi, cara Anna, che riuscirai con il tuo impegno a dare forza al ruolo del Consiglio Comunale e, noi con te ovviamente come partito e come gruppo consigliare cercheremo di combattere quella “crisi degli organi democratici”, quell’apatia e quel disinteresse anche per la politica più prossima al cittadino, di cui hai parlato durante il tuo bel discorso di insediamento. Per questo vogliamo farti un grosso in bocca al lupo”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE