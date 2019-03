Fulvio Colombo fa un passo indietro e Boffalora non resta indifferente. Il vicesindaco reggente ha annunciato, dalle pagine di Settegiorni, la sua volontà di non ripresentarsi alle prossime elezioni e neppure di rientrare nel cerchio dei papabili assessori. La lista civica di centrodestra sosterrà comunque il candidato sindaco leghista Sabina Doniselli.

Colombo fa un passo indietro

Una decisione nell’aria, che il vicesindaco reggente ha chiarito al nostro settimanale, in esclusiva, coem potete leggere sul numero in edicola. Poco gradito il metodo con cui la Lega ha annunciato, senza neppure sedersi a un tavolo, la candidatura di Doniselli, oggi assessore, che Colombo era pronto ad accettare, ma solo dopo un contronto. E allora meglio farsi da parte.

Il rammarico del paese

Ma Colombo è molto stimato in paese. C’è rammarico per la sua uscita di scena, dopo 0 anni di amministrazione. Un politico mai sopra le righe, ma sempre presente ed operativo, gradito da più parti. Tanti i commenti di ringraziamento apparsi sui social, grande il rammarico per la sua scelta definitiva.

La reazione della Lega

La Lega ha reagito così: “Vogliamo ringraziare il vicesindaco Fulvio Colombo per l’egregio lavoro svolto in questi 10 anni di amministrazione; ha sicuramente dato una svolta positiva agli aspetti culturali, aggregativi e associativi del nostro comune.

Rispettiamo la sua scelta personale, ma siamo convinti che seppur non in prima linea, continuerà a dare il suo prezioso supporto al nostro gruppo. Stiamo in questi giorni finalizzando il gruppo che sarà candidato alle elezioni nella squadra di Sabina Doniselli e siamo molto soddisfatti che in questo gruppo ci saranno anche persone dell’area di centrodestra, andando a consolidare l’alleanza che ha governato bene Boffalora e Pontenuovo in questi 10 anni. Ci saranno delle conferme e persone nuove, sempre nell’ottica di fare il meglio per Il nostro paese. Ora c’è da lavorare per scrivere il programma e chiederemo il contributo di tutti, per portare il candidato migliore alla guida di Boffalora e Pontenuovo: Sabina Doniselli”.