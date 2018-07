Il sindaco Linda Colombo ha ufficializzato la composizione della Giunta comunale. Lorenzo Paietta (Lega), agente di commercio, sarà il vicesindaco con deleghe a Sicurezza, Commercio e Grandi eventi. Nico Beltramello (lista civica), manager, è il nuovo assessore a Bilancio e tributi. Roberto Pirota (Forza Italia), quadro direttivo, si occuperà di Istruzione, Lavori pubblici e Viabilità.

Colombo assegna le deleghe

A Domenico Bonomo (Fratelli d’Italia), imprenditore, le deleghe ad Ambiente, Sociale e Sport, mentre Paola Severgnini (società civile), segretaria in una multinazionale, seguirà Cultura, Imprese e Comunicazione. Il sindaco ha deciso di tenere per sé le deleghe a Urbanistica, Associazionismo, Personale, Affari generali e Politiche agricole.

Il commento

“E’ una Giunta scelta sulla base di competenze e voglia di lavorare, c’è tanto da fare e non c’è tempo da perdere. Dagli assessori, così come dagli uffici, pretenderò massimo impegno da subito – ha dichiarato Linda Colombo -. Ci sarà spazio anche per i giovani entrati in Consiglio comunale, che affiancheranno gli assessori portando il loro contributo”. Mercoledì la prima riunione di Giunta, che ha deliberato l’adesione al bando regionale per implementare la videosorveglianza.