Comune vince la causa mossa da un ex dipendente 15 anni dopo. Lo annuncia il sindaco Marco Ballarini, che giovedì scorso (come potete leggere sul giornale in edicola) ha preso parte all’udienza al Tribunale del lavoro, in cui le parti hanno presentato le loro ragioni.

Il sindaco soddisfatto: video

La vicenda era esplosa prima di Natale, quando Carmelo Leto chiese 500mila euro di risarcimento danni per una vicenda di diversi anni fa. Da subito in Comune si è lavorato alle contromosse e, oggi, arriva l’annuncio. “Ancora una volta il Tribunale da ragione al Comune di Corbetta, accogliendo le nostre tesi difensive – dice Ballarini in un video -. Ottima notizia per tutti i cittadini, che non dovranno pagare 500mila euro per una questione di 15 anni fa”.

Comune vince la causa

Già dopo l’udienza il sindaco si era detto ottimista sull’esito della vicenda, che si chiude ora definitivamente. Il giudice ha accolto le motivazioni del Comune, legate sia al merito della vicenda sia alle tempistiche del ricorso. Venerdì 1 marzo in edicola un approfondimento.