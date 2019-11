Congresso di Forza Italia a Settimo Milanese domenica 24 novembre.

Congresso di Forza Italia a Settimo Milanese

Domenica 24 novembre a partire dalle 9.30 nell’Aula Consiliare si terrà il congresso per il rinnovo della cariche cittadine di rappresentanza politica. Settimo Milanese è fra le prime realtà del territorio che celebra il proprio congresso, in considerazione della propria vitalità partecipativa del gruppo politico. Dopo una colazione di benvenuto i lavori si apriranno con inizio alle 9.30 ed a seguire l’insediamento della Presidenza del Congresso con il saluto e la parola alle autorità ed agli ospiti intervenuti. Alle 10.30 la relazione di congedo dell’attuale Commissario Ruggiero Delvecchio, successivamente la presentazione delle candidature ed il dibattito al termine del quale si apriranno le operazioni di voto degli iscritti, salvo eventuale elezione per acclamazione come previsto dallo statuto congressuale, il che sancirà il nuovo rappresentante degli azzurri sul territorio ed i suoi collaboratori.

