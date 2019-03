Consiglio comunale al pomeriggio, minoranze sul piede di guerra a Magenta. L’assise è stata convocata per giovedì 28 marzo alle 15.30 in sala consiliare per presentare e discutere il bilancio. Un orario insolito che non piace alle minoranze.

L’affondo di Pd e Progetto Magenta

“Vuoi spiegare perché prevedi sempre di fare cassa con le multe oppure perché alcune opere di cui la città avrebbe bisogno ancora tarderanno? Vuoi dire se e come rimedierai al buco nel bilancio delle farmacie? Vuoi spiegare cosa intendi fare per risolvere i tanti problemi che affliggono la città? Soprattutto vuoi davvero avvicinare i cittadini alla politica? Se davvero vuoi essere trasparente e inclusivo, se davvero tieni alla tua città e ai tuoi cittadini non convochi il consiglio comunale che dovrà discutere il bilancio 2019 – l’atto

politico più importante per qualunque amministrazione – alle 15:30 di un giovedì pomeriggio di fine marzo praticamente a poche ore dal termine ultimo prima della scadenza”, è l’afondo di Silvia Minardi, Capogruppo Progetto Magenta, ed Enzo Salvaggio Capogruppo Partito Democratico.

Consiglio comunale al pomeriggio, minoranze sul piede di guerra

“Non ci sarà per molti cittadini nessuna possibilità di seguire i lavori e di sapere e di capire tutto quello che non state facendo per questa città. Sarà compito nostro e di tutte le forze che non si riconoscono nelle scelte e anche nei metodi del sindaco Calati far capire a tutti che presentate un bilancio che non farà fare un passo in avanti a questa città né che sarà capace di iniziare a risolvere ai suoi problemi. Forse è proprio per questo che convocate il consiglio comunale il giovedì alle 15:30: presentate alla città un bilancio di cui avete vergogna voi stessi”, chiosano i capigruppo.