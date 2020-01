Consiglio comunale annullato a Nerviano. E’ successo questa sera, giovedì 20 gennaio 2020. Il motivo? Un errore in un allegato della convocazione mandata ai consiglieri. E’ polemica.

Consiglio comunale annullato, scoppia la protesta

Niente seduta di Consiglio comunale a Nerviano. I consiglieri comunali di maggioranza e minoranza sono arrivati in sala del Bergognone questa sera, giovedì 30 gennaio 2020, per la seduta. Ma è stato fatto notare che vi era un errore tra i documenti che componevano la comunicazione della seduta ai consiglieri: per la precisione, al posto della convocazione del Consiglio vi era quella dell’assemblea pubblica sul bilancio della scorsa settimana. Da qui la decisione della maggioranza di annullare la seduta e rimandarla.

“E’ vero, c’è stato un errore – commenta il sindaco Massimo Cozzi – ma tutti i consiglieri sapevano della convocazione del Consiglio in quanto si era svolta la riunione dei capigruppo ed era stata pubblicizzata sia sul sito web del Comune che coi manifesti in paese. Ma a causa di un errore della segreteria, al posto della convocazione della seduta di oggi, è stato inserita la convocazione dell’assemblea pubblica sul bilancio di settimana scorsa. Un errore formale ma visto che nel Consiglio avremmo trattato un argomento importante come il bilancio, e si poteva andare incontro a ricorsi e altro, abbiamo scelto di rimandarlo”.

Fioccano le critiche: “L’improvvisazione regna sovrana e un Presidente del Consiglio che deve fare solo quello non controlla i documenti che vengono inviati – fanno sapere delle liste di minoranza Tutti per Nerviano, Scossa civica, Gente per Nerviano e Nerviano in Comune – Il presidente del Consiglio più pagato nella storia delle retribuzioni a questo ruolo del Comune di Nerviano. La convocazione è un atto ufficiale, importante. C’era tanta gente e nessuno si è scusato”.

