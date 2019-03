Consiglio comunale Legnano: le forze di opposizioni non si presentano in aula alla seduta per l’approvazione del bilancio. Mancano anche il Presidente del Consiglio e il consigliere Farina (Lega) oltre al dimissionario Rolfi (Lega). La giunta cade?

Consiglio comunale Legnano, maggioranza a rischio?

La seduta è una di quelle che si preannuncia incandescenti e di importanza fondamentale per la tenuta della maggioranza del sindaco Gianbattista Fratus dopo le recenti polemiche riguardanti l’ultimo Consiglio comunale e la mozione di sfiducia verso l’assessore alle Opere pubbliche Chiara Lazzarini, col Presidente del Consiglio comunale Alberto Guarnieri finito nella bufera e poi per le recentissime dimissioni del consigliere di maggioranza della Lega Mattia Rolfi.

Oggi, martedì 26 marzo, è in programma la nuova convocazione del Consiglio: alle 20.30. Ma, alle 20.50, tutta l’opposizione non si è ancora presentata.

Alle 20.56 è iniziato l’appello: assenti tutta l’opposizione, Guarnieri e il consigliere di maggioranza (Lega) Federica Farina.

Manca il numero legale. Seduta sospesa per un’ora.

Secondo appello alle 21.53 il consigliere anziano Ornella Caimi dichiara sospeso il Consiglio legale per 10 minuti

IL VIDEO DEL SECONDO APPELLO:

Poi si procederà al terzo e ultimo appello.

Anche nel terzo appello niente numero legale: Consiglio sospeso

IL VIDEO DEL TERZO E ULTIMO APPELLO:

Si rincorrono le voci sulle dimissioni di Guarnieri e Farina: entrambi le avrebbero già formalizzate davanti a un notaio. Si parlerebbe anche di dimissioni delle forze di opposizione. Se tali voci trovassero conferma la giunta cadrebbe e arriverebbe il commissario prefettizio.

L’Amministrazione del sindaco Fratus chiuderebbe nel peggiore dei modi dopo un anno e 8 mesi di vita.

Il Consiglio comunale è convocato, in seconda seduta, per mercoledì 27 marzo 2019, alle 20.30. Nel caso arrivassero la conferma delle dimissioni di Guarnieri, Farina e della minoranza, la giunta cadrebbe e arriverebbe il Commissario prefettizio.

