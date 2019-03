Il duro attacco del Partito democratico contro Mercanti assessore dimissionario della Lega

Pd contro Mercanti: “Quasi nulla di fatto durante il suo mandato”

Andrea Gillerio, segretario della sezione abbiatense del Pd, attacca Marco Mercanti, assessore leghista alla Sicurezza dimessosi la scorsa settimana: “Nel suo programma, il Sindaco Nai aveva messo ai primi posti la sicurezza e affidato la delega a questo settore all’ex assessore Marco Mercanti. Sono passati quasi due anni dall’insediamento e oggi ci ritroviamo con il Comando di Polizia Locale sceso da 28 a 20 vigili (Abbiategrasso, in base alla popolazione, dovrebbe averne una trentina) e con l’assessore che ha rassegnato le dimissioni, dimissioni più volte preannunciate, poi ritirate o congelate, un tiramolla davvero poco decoroso”.

“La Lega stessa lo attacca”

“Se andiamo a verificare cos’ha fatto in questo lungo periodo lo stesso assessore – continua Gillerio -, vediamo che ha solo avviato, con mille difficoltà ed evidente incapacità, il contestato servizio di Osservatori Civici, una presenza insignificante di cui la cittadinanza non aveva bisogno e di cui non si è neppure accorta. Non è solo il nostro partito ad avere questa opinione sui risultati dell’assessore in causa, ma è stata la Lega stessa, di cui Mercanti era espressione, a giudicare con tanta severità il suo operato in un recente comunicato stampa”.

E il sindaco cosa fa?

“E il Sindaco, cos’ha fatto per garantire la sicurezza ai cittadini di fronte alla palese inefficienza di un suo stretto collaboratore? Ha autorizzato un ulteriore spostamento di vigili in altro comando, lasciando ancora più sguarnita la nostra città di un valido presidio. Una scelta politica in netto contrasto con il parere tecnico della Comandante, che ben conosce i bisogni reali del territorio e le risorse umane necessarie ad assicurare un servizio adeguato. Il Partito Democratico ha portato questo tema in discussione nell’ultimo Consiglio Comunale e ha dovuto prendere atto, per l’ennesima volta, che questa amministrazione è paralizzata, devastata da continui abbandoni, da quanti fanno il salto della cavallina da uno schieramento all’altro, da incapacità di elaborare una visione e lavorare per concretizzarla con senso di responsabilità e trasparenza, con il massimo rispetto per l’istituzione.

Ad ogni sua esternazione il Sindaco Nai non riesce più a nascondere l’assurdo tentativo di tenere insieme una baracca che visibilmente perde i pezzi. A noi pare che si sia persa anche la dignità e siamo convinti che Abbiategrasso meriti tutt’altro”.