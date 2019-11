Corbetta, ecco due nuove pediatre. Il sindaco Marco Ballarini lo aveva annunciato prima dell’inaugurazione del centro per la salute di via della Libertà, ma ora Mariacarla Garavaglia e Cristina Stella Volpe sono operative, tramite Servizio sanitario nazionale, nella nuova sede a ridosso della provinciale.

Corbetta, ecco due nuove pediatre (da Magenta)

Nulla cambia per i bimbi già in cura alle due dottoresse, a prescindere dal comune di residenza se non la sede degli ambulatori, ora su suolo corbettese, nel nuovo polo della salute che ospita anche il farmadrive.

La soddisfazione del sindaco

Sono così 4 i pediatri di base in città. “Da oggi inizieranno il loro servizio a Corbetta due pediatre. Il loro studio medico è in via della Libertà 6, sulla ex SS11, di fianco alla nuova Farmacia Comunale Corbetta. Sono molto contento di questa novità perché è un nuovo importante servizio per le famiglie di Corbetta, che con il Vicesindaco Linda Giovannini abbiamo fortemente voluto. Auguriamo alle due pediatre un caloroso benvenuto a Corbetta e un buon lavoro”, commenta il primo cittadino.