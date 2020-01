Corbetta, il Pd chiede la cittadinanza onoraria per Segre. Arriva in ritardo rispetto ad altri Comuni, la richiesta dem di concedere alla senatrice Liliana Segre, che fu deportata ad Auschwitz, la cittadinanza onoraria. Ma cade in concomitanza con la Giornata della Memoria, il 27 gennaio, ed ha un significato tutto particolare.

Il Pd chiede la cittadinanza onoraria per Segre

Il gruppo consigliare del Pd Corbetta ha protocollato la mozione proprio lunedì: ” È nostra speranza che la mozione venga accolta all’unanimità in Consiglio comunale come già avvenuto in molti altri comuni”. Appuntamento, quindi, alla prossima riunione del parlamentino.

Il sì di Magenta

A Magenta, giovedì, l’intero Consiglio cmunale ha accolto, non senza ualche modifica, la proposta della consigliera dem Eleonora Preti,conferendo alla senatrice l’onorificenza.