Crisi a Legnano, M5S: “Fratus toglierà le deleghe all’assessore Lazzarini?

“Oggi il dibattito politico legnanese si è evidentemente concentrato sui tecnicismi amministrativi che risultano ai più poco comprensibili, non essendo tutti esperti del settore. Surroga si? Surroga no? Difensore Civico, Commissario ad acta… L’elettorato legnanese, senza dubbio, rimane con il fiato sospeso in attesa di conoscere le sorti dell’attuale governo cittadino, ma ancora oggi non sono chiare a tutti, o forse ci siamo dimenticati, le cause che hanno portato 13 membri del Consiglio Comunale a dimettersi ed è bene riportarle al centro del dibattito politico perchè sono ancora attuali, non avendo il sindaco Fratus provveduto ad eliminarle.

“Nulla di personale contro l’assessore neo eletto, sia chiaro, ma sicuramente si è palesata una evidente inopportunità politica a che quest’ultima ricoprisse ed ancora ricopra, tale incarico quantomeno sino alle conclusione delle azioni giudiziarie promosse contro di lei dalla società Amga. Sarebbe interessante che la maggioranza di governo legnanese o la stessa Lazzarini, per trasparenza, rendessero noto a tutti i cittadini legnanesi le contestazioni a lei elevate e le operazioni/condotte a fronte delle quali sarebbe

stata chiamata in causa in sede civile. Sicuramente un bel gesto di trasparenza avendo in tal modo l’Assessore anche spazio di chiarire la propria posizione in merito! Ad ogni buon conto il Conflitto di interesse che si è venuto a creare è evidente e deve essere rimosso”.

Come è possibile che una società partecipata dal Comune di Legnano stia richiedendo dei danni (la cui fondatezza della pretesa vantata deve essere naturalmente vagliata dall’Autorità Giudiziaria) alla ex presidente Lazzarini e la stessa Lazzarini venga ora chiamata a far parte del governo del Comune stesso? Come si puó essere contemporaneamente parte della compagine attorea e ed allo stesso tempo convenuto in una causa civile? In parole povere la Lazzarini, facendo parte del Governo cittadino, sta chiedendo i danni a se stessa”