La segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani, ha commento le dimissioni del Sindaco di Corsico e la crisi di giunta in corso a Legnano, dove per questa sera, venerdì 5 aprile, alle 20 è stata organizzata una manifestazione davanti Palazzo Malinverni in Piazza San Magno, “Prima Legnano”

Crisi di Giunta a Legnano: il commento di Silvia Roggiani

“Fine. Tra Lega e Forza Italia il matrimonio è alle battute finali. È scontro totale a Corsico, dove il sindaco Filippo Errante si è dimesso, e a Legnano, dove invece il primo cittadino leghista, Gianbattista Fratus, le sta provando tutte per rimanere attaccato alla poltrona.

Quello che sta accadendo nell’alto milanese, in uno dei feudi del Carroccio, è semplicemente indecente. Ora è entrato in gioco il difensore civico regionale che ha nominato un commissario ad acta per sostituire uno dei 13 consiglieri dimissionari sui 25 totali che siedono in Consiglio Comunale.

Tutto questo è gravissimo, uno schiaffo alle istituzioni democratiche. Basta indugi, il prefetto Saccone sciolga al più presto il Comune di Legnano e si vada a nuove elezioni”.

“Saccone commissari comune”