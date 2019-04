Crisi di giunta a Legnano, anche la sinistra dice la sua.

Crisi di giunta, “fallimento politico di una Amministrazione che non ha saputo nemmeno governare se stessa”

“Lo spettacolo messo in scena nell’aula del Consiglio comunale a cui i cittadini di Legnano hanno dovuto assistere in questi giorni certifica il fallimento politico di una Amministrazione di destra e fascio-leghista che in due anni non solo non ha saputo amministrare la città, ma nemmeno governare se stessa”. Ad affermarlo è la lista Legnano in Comune – Sinistra e Costituzione.

“Un’Amministrazione sorda ai bisogni della città”

“Un’Amministrazione in cui fin dall’inizio i giochi di potere sono stati anteposti al bene comune – prosegue la lista di sinistra -, un’Amministrazione che ha retto il Comune in modo autocratico e autoreferenziale, sorda ai bisogni della città e dei cittadini che soffrono la crisi che ancora attanaglia il nostro Paese, un’Amministrazione la cui esperienza si chiude con sullo sfondo l’ombra inquietante dello svuotamento progressivo e della voragine contabile di Amga”.

“Serve un salto di qualità per Legnano”

Legnano in Comune auspica quindi “un salto di qualità” per la città: “Un ribaltamento delle priorità che partendo dal basso metta al centro dell’azione amministrativa i diritti e la giustizia sociale, la salute e l’ambiente, il lavoro e la cultura, la solidarietà e la qualità della vita. Che faccia della partecipazione e dei valori democratici e costituzionali gli strumenti per rimodellare la città attrezzandola ad affrontare le sfide del presente e del futuro”.

