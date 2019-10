Crisi di maggioranza a Cuggiono, ancora senza soluzione la crisi politica che ha colpto il paese ormai da mesi.

Crisi di maggioranza: la critica di Cuggiono Democratica

“A che gioco stiamo giocando?” chiedono i rappresentanti del gruppo di opposizione Cuggiono Democratica all’intera maggioranza che non sta amministrando il paese. “I lavori sospesi da aprile in largo Borghi – scrivono in una nota – le strade comunali di sera sempre più buie, piano diritto allo studio che a fine ottobre non si sa quando verrà approvato. E cosa stanno facendo la signora sindaco e la maggioranza intera? Litigano, anzi trattano, con il risultato che l’azione amministrativa rimane bloccata”.

“Non vogliamo essere parte di questa imbarazzante contesa”

Poi continuano: “Sappiamo che sono in corso trattative tra il Commissario della Lega Curzio Trezzani e il gruppo civico Prima Cuggiono e Castelletto per negoziare la riammissione in giunta del consigliere Christian Vener e un rimpasto complessivo della giunta stessa (e noi che pensavamo che i vecchi metodi della politica fossero terminat!)”. Ricordiamo che il sindaco Maria Teresa Perletti aveva già revocato le deleghe di assessore e la nomina di vicesindaco a Vener per dissensi nelle scelte amministrative e il venir meno del rapporto di fiducia. “Al di là del nostro giudizio su tale circostanza – prosegue la nota – non vogliamo che la nostra proposta di sottoscrizione della mozione di sfiducia al sindaco, proposta fatta pubblicamente, sia utilizzata quale arma di ricatto per continuare questo squallido gioco di potere e rivalsa di una parte di maggioranza sull’altra. Non vogliamo essere parte di questa imbarazzante contesa che si sta giocando sulla pelle dei cittadini di Cuggiono e Castelletto”.

