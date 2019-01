Crisi Dolcissimo di Ossona, oggi in audizione al Pirellone. Sono state ascoltate oggi, in IV Commissione Attività Produttive al Pirellone, le rappresentanze sindacali della “Dolcissimo Solo Italia”, i cui dipendenti sono in stato di agitazione per il mancato rinnovo dei contratti di lavoro. All’incontro era presente anche il rappresentante della cooperativa Gamma SA e una consigliere comunale di Ossona.

Crisi Dolcissimo: audizione in Regione

L’audizione era stata chiesta nei giorni scorsi dal consigliere regionale della Lega, Silvia Scurati, che afferma: “Si tratta di una realtà solida e importante per il nostro territorio. L’incontro di oggi si è reso necessario per comprendere quanto sta accadendo e per capire con quali strumenti Regione Lombardia possa intervenire a salvaguardia dei livelli occupazionali. E’ in gioco il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie, ritengo quindi indispensabile che ognuno faccia la sua parte per non perdere posti di lavoro”.

Il commento di Scurati

“L’incontro di oggi in Regione – ha proseguito Scurati – deve servire a trovare una soluzione per le persone che ancora oggi non hanno certezza del loro futuro. Le persone che oggi sono state audite in Commissione hanno fornito un quadro, seppure parziale, del quadro occupazionale dell’azienda. E’ mia precisa intenzione continuare a monitorare la situazione, garantendo il supporto di Regione Lombardia in questa delicata vicenda”.

