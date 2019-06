Crisi Grancasa: Cecchetti e Giudici “C’è grande preoccupazione”

Il deputato Fabrizio Cecchetti, commissario a Milano e vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, e il consigliere del Carroccio in Regione Lombardia Simone Giudici esprimono preoccupazione per la situazione di Grancasa.

“Il Mise convochi a breve un altro tavolo istituzionale per la crisi Grancasa. C’è grande preoccupazione: i diversi tentativi finora messi in atto per trovare soluzioni alternative alle procedure di licenziamento collettivo non hanno portato buoni frutti. Servono iniziative urgenti – sottolineano gli esponenti leghisti – per tutelare i livelli occupazionali del Gruppo, il futuro lavorativo e reddituale dei dipendenti coinvolti e, di conseguenza, il destino delle rispettive famiglie. Parliamo di 158 esuberi e di una procedura di licenziamento collettivo dietro l’angolo nonostante la crescita di fatturato. I punti vendita di Legnano, Nerviano e Pero sono stati interessati dalle procedure di mobilità per 42 dipendenti e, in particolare, 20 a Pero, 13 a Nerviano e 9 a Legnano. Ecco perché in proposito è stata presentata al Ministro Di Maio un’interrogazione, sottoscritta anche dal deputato della Lega Fabio Massimo Boniardi, e promosso in Commissione Lavoro di Regione Lombardia un’audizione dei sindacati di Grancasa per il prossimo 10 giugno. Non c’è tempo da perdere, ma solo soluzioni da trovare e in fretta”.