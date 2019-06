Crisi Grancasa: Lega, sempre vicini a lavoratori e loro famiglie

I deputati della Lega Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo vicario alla Camera, e Lorenzo Viviani, presente al tavolo sulla vertenza Grancasa istituito al Mise parlano della crisi Grancasa.

“Al netto della posizione assunta dai vertici di Grancasa, auspichiamo comunque un supplemento di responsabilità affinché il dialogo continui e si tenti fino all’ultimo di trovare un accordo che tuteli i livelli occupazionali da una parte e, dall’altra, l’immagine di un importante marchio italiano diffuso in tutta Italia come questo. Continuiamo in ogni caso a monitorare ora per ora la situazione. Siamo e saremo sempre a fianco dei lavoratori dell’azienda e delle loro famiglie”.