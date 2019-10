Il consigliere regionale Simone Giudici ha protocollato oggi, martedì 1 ottobre, la richiesta di convocare un’audizione in Commissione Attività Produttive sulla crisi occupazione dell’azienda Cnh Industrial di Pregnana. Domani i lavoratori scenderanno in strada per far sentire la loro voce.

LEGGI ANCHE: A Pregnana Milanese a rischio 300 posti di lavoro

Crisi occupazionale Cnh Industrial di Pregnana Milanese, parla Simone Giudici

“La decisione dell’azienda – spiega Giudici – di spostare sia la produzione che la logistica a Torino, tra il 2020 e il 2021, è preoccupante. Si tratta di un evento grave che mette a rischio i posti di lavoro di oltre 300 dipendenti. Cifra che impone alla Regione di scendere in campo per cercare di scongiurare questi tagli e mantenere la produzione sul territorio.

Per questo motivo ho chiesto oggi di fissare l’audizione in Commissione il prima possibile. L’incontro sarà fondamentale – conclude Simone Giudici – per capire meglio la situazione e per comprendere quali spazi di manovra ci siano per giungere ad una soluzione a tutela dei dipendenti.”